Ryby - 2025-04-07 / 2025-04-13

Papież, 10 Mieczy, Sąd Boży W tym tygodniu możesz zmagać się z trudnymi emocjami. Papież wskazuje na potrzebę duchowego przewodnictwa oraz mądrości. Dziesiątka Mieczy sugeruje koniec trudnego etapu. Lekko tobie nie będzie. Sąd przynosi możliwość odnowienia relacji poprzez refleksję. Tylko czy jesteś już na to gotowy? O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? Jest w tobie coś, co przyciąga do ciebie osoby, które na dłuższą metę okazują się byc toksyczne. Ty zaś o tym dobrze wiesz ale nie robisz nic, by pozbyć się ze swojego otoczenia takich właśnie osób. Będzie to ciebie spalać ale ty i tak nic z tym nie zrobisz. Pora to zmienić! Wreszcie możesz liczyć na wsparcie Koziorożca oraz Lwa. Już oni będą trzymać rękę na pulsie. A ty zaczniesz oddych pełną piersią.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall