Skorpion - 2025-01-13 / 2025-01-19

Śmierć, Król Pucharów, 9 Buław Twoje emocje przejdą coś na kształt transformacji a nawet rozwoju wewnętrznego. Twoja ukochana osoba będzie tym bardzo zaciekawiona. Bądź gotów na nowe wyzwania i zmiany. To będzie dla was obojga bardzo dobre i bardzo potrzebne. Nie bój się zmian. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? Może pojawić się jakaś nowa propozycja współpracy, jakaś ciekawa myśl, która bardzo ciebie ukierunkuje. Warto się temu przyglądać a na pewno tego nie odrzucać. Wszystko to, co może nieść w sobie jakiś potencjał, będzie dobre a w przyszłości przynieść może korzyści. Koziorożec oraz Byk oczekują, że w tym tygodniu znajdziesz dla nich chwilę. Co zrobisz, zależy tylko od ciebie ale warto się z nimi spotkać i nadrobić koleżeńskie zaległości.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall