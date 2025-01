Skorpion - 2025-01-20 / 2025-01-26

Śmierć, Siła, As Mieczy Skończy się wreszcie coś, co mocno uwierało ciebie i twoją ukochaną osobę i zrobi miejsce nowemu. Coś się ruszy i odświeży wasz związek. Masz w sobie sporo sił do pokonywania przeszkód. Daj z siebie wszystko. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie spokojny i przyjemny tydzień dla ciebie i twoich bliskich. Spodziewać się możesz kilku wydarzeń, które tylko ciebie utwierdzą w tym, że jesteś na właściwej drodze do osiągnięcia sukcesu. Pojawi się nowa wizja zmian, za sprawą Ryby, która dobrze wie, jak działać, by osiągnąć sukces. Trzymaj się jej a dobrze na tym wyjdziesz. Pod koniec tygodnia odczujesz zmęczenie dlatego dbaj codziennie o swój relaks i dobrostan, który poprawi nie tylko duszę ale i umysł.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall