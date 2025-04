Moda w erze sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja już od dłuższego czasu przenika przez różne branże. Teraz wkracza do świata mody z impetem, który trudno zignorować. H&M planuje stworzyć cyfrowe klony 30 modelek, które będą wykorzystywane w reklamach, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. W teorii brzmi to jak przyszłościowe rozwiązanie: modelki nie muszą latać po świecie, organizacja kampanii staje się tańsza, a marka może szybko generować nowe wizualizacje swoich kolekcji. Ale czy to na pewno takie proste?

Prawdziwe ciała, cyfrowe awatary

H&M zapewnia, że modelki zachowają prawa do swoich cyfrowych sobowtórów i będą otrzymywać wynagrodzenie. Co więcej, będą mogły licencjonować swoje cyfrowe wersje innym firmom. To nowe podejście do zarabiania w branży modowej - cyfrowy klon może pracować w wielu kampaniach jednocześnie, a jego "właścicielka" nie musi być fizycznie obecna na planie zdjęciowym. Ale czy modelki rzeczywiście będą na tym korzystać? A może firmy odzieżowe w przyszłości zdecydują się na generowanie zupełnie fikcyjnych twarzy AI, eliminując potrzebę angażowania prawdziwych ludzi? To ryzyko, które trudno zignorować.



Konsekwencje dla branży kreatywnej

Nie tylko modelki mogą odczuć skutki tej zmiany. Fotografowie, styliści, makijażyści - wszyscy, którzy pracują przy sesjach zdjęciowych - mogą znaleźć się w trudniejszej sytuacji. Jeśli marki zaczną w pełni polegać na modelach AI, kto będzie potrzebował sztabu ludzi dbających o perfekcyjny wygląd na planie? Oczywiście, zawsze znajdzie się miejsce dla prawdziwych ludzi w kampaniach "na żywo", ale jeśli generowanie obrazów stanie się wystarczająco realistyczne, może się okazać, że to wyjątek, a nie norma.

Nowe standardy autentyczności?

W czasach, gdy autentyczność jest jednym z kluczowych trendów w marketingu, H&M podejmuje ryzykowną grę. Marki coraz częściej podkreślają swoją transparentność i naturalność, a konsumenci stają się coraz bardziej świadomi manipulacji obrazem. Jeśli klony AI staną się powszechne, czy konsumenci nie zaczną traktować takich kampanii jako sztucznych i oderwanych od rzeczywistości? H&M zapowiada, że wszystkie obrazy stworzone przez AI będą odpowiednio oznaczone. Ale czy to wystarczy, by zachować zaufanie klientów?



Przyszłość czy ślepy zaułek?

Decyzja H&M o wykorzystaniu cyfrowych klonów AI to odważny krok w stronę przyszłości, ale jednocześnie stawia ważne pytania o etykę i przyszłość pracy w branży modowej. Czy jest to innowacja, która usprawni procesy marketingowe, czy może początek zjawiska, które z czasem doprowadzi do eliminacji prawdziwych ludzi z reklam? Jedno jest pewne - moda właśnie wkroczyła w nową erę, w której granica między rzeczywistością a technologią zaczyna się zacierać. Pytanie tylko, czy wszyscy są na to gotowi.

