Co przyniesie sobota, 5 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy .

W relacjach prywatnych ważne będzie teraz, by zapanować nad instynktami. Ktoś każe Ci popuścić pofolgować zmysłom i zapomnieć o jutrze. Tak funkcjonują zwierzęta, jednak nawet one zdolne są planować kolejne kroki oraz mierzyć się z ich konsekwencjami. Pilnuj, aby jutro Cię nie zaskoczyło. W finansach nie daj się podpuścić, nie rób niczego na pokaz.

W relacjach prywatnych widać gorycz porażki, złość, poczucie upokorzenia. Pamiętaj, że te wszystkie emocje są w Tobie i należą do Ciebie. Nikt z zewnątrz nie musi oceniać Ciebie równie surowo. Daj sobie prawo do popełniania błędów, a łatwiej wybaczysz je też u innych. W finansach trzeba pogodzić się, że niektóre projekty czasem się nie udają. Idź dalej.

Miłość bywa samotną podróżą. Druga Strona niby jest całym światem, a tak naprawdę stanowi jedynie pretekst, by przyjrzeć się sobie oraz własnym uczuciom. Nie czas jeszcze na zapuszczanie korzeni, postanowienia, których realizacja zajmie lata. Wciąż jesteś na etapie poszukiwań i oceniania własnych możliwości. W finansach możliwy sukces związany z motoryzacją.

W relacjach prywatnych możliwy będzie trójkąt miłosny, w którym prawdziwie kochana jest tylko jedna strona. Pieniądze bardzo często mieszają w uczuciach. Potrzeba zapewnienia sobie bytu i przyzwyczajenie do luksusu są równie silne jak zauroczenie osobą. W finansach możesz zyskać posłuch i doskonałą opinię, ale nie poświęcaj dla nich przesadnie wiele.

W relacjach prywatnych wywieraj na ludzi taki wpływ, by postępowali według Twoich pragnień, kompletnie tego nie zauważając. Jeśli zaczniesz się czegoś otwarcie domagać, możesz obudzić w kimś przekorę, chęć zrobienia na złość. Czasem lepiej udać słabość i pozwolić komuś Cię w czymś wyręczyć. W finansach możesz mieć udane relacje z kobietą na stanowisku.

W życiu prywatnym trzeba będzie odnaleźć się pomiędzy skrajnie różnymi stronnictwami, porozumieć się z ludźmi o odmiennych temperamentach. W miarę możliwości zachowaj neutralność. Nie pozwól rodzinie wciągać Cię w swoje gierki. Nie musisz zachowywać się "lojalnie", by zasługiwać na wsparcie i szacunek. W finansach rozdziel finanse, czerp z dwóch źródeł.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą pełną namiętności, której w głowie są tylko podboje miłosne. Dla tego kogoś kontakt fizyczny jest bardzo ważny. Jeśli go nie będzie lub okaże się on niesatysfakcjonujący, nie zaistnieje szansa trwałego związku. W finansach uleganie przyjemnościom może mieć opłakane skutki. Zamknij oczy na pokusy.