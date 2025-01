Skorpion - 2025-01-27 / 2025-02-02

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu powiesz wreszcie to, co od dawna w sobie nosisz. Poczujesz, jak schodzi z ciebie ogromny balast a ty zaczynasz oddychać pełną piersią. Wyłożysz karty na stół ten pracowniczy i ten domowy. Dotrze do pracownikow i do domowników, co robili nie tak. Mają szansę poprawić swoje postępowanie. Ty zaś osiągniesz to, co chcesz. Nie zapominaj wypić przysłowiowej lampki wina z Panną. To nowe rozdanie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall