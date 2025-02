Skorpion - 2025-02-17 / 2025-02-23

Śmierć, As Mieczy, Gwiazda Nadchodzi transformacja. Kończy się stary etap w miłości. Rodzi się też cos nowego. As Mieczy daje ci jasność w podejmowaniu decyzji. Twoje serce jest gotowe na głębsze połączenie, ale musisz pozwolić, by przeszłość ustąpiła miejsca przyszłości. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? Z innymi wodnymi znakami, jak Rak czy Ryby, łatwo będzie ci stworzyć głęboką więź emocjonalną. To będzie dobre dla ciebie. Z bardziej racjonalnymi znakami, jak Waga czy Bliźnięta, będziesz musiał wykazać się cierpliwością i zrozumieniem. Twoje intensywne uczucia mogą być trudne do zaakceptowania przez osoby preferujące większą lekkość i przestrzeń. Zaufaj intuicji i bądź otwarty na zmiany. Będzie dobrze.