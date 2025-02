Nie przepracowali ani jednego dnia, dostaną emeryturę. Jest jeden warunek

Choć do otrzymywania polskiej emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy mogą się pochwalić minimalnym stażem pracy, to istnieje grupa osób, które mogą starać się o świadczenie bez jednego przepracowanego dnia. Jak to możliwe i na jakie pieniądze mogą liczyć?