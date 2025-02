Halibut - co to za ryba i gdzie występuje?

Halibut, nazywany także kulbakiem, należy do rodziny flądrowatych i zamieszkuje głównie chłodne wody oceaniczne, choć można go spotkać również w Bałtyku. To jedna z największych ryb denne, osiągająca nawet kilka metrów długości i ważąca do 300 kg. Charakterystyczny dla halibuta jest jego płaski, owalny kształt, przypominający flądrę.

Ryba ta żywi się skorupiakami, głowonogami i mięczakami, dzięki czemu jej mięso jest bogate w cenne składniki odżywcze. Ze względu na spadek populacji, połowy halibuta są obecnie ściśle regulowane, co sprawia, że jego cena na rynku jest stosunkowo wysoka. Mimo to warto włączyć go do diety, ponieważ dostarcza wielu korzyści zdrowotnych.

Halibut - wartości odżywcze i wpływ na zdrowie

Halibut to ryba bogata w wartościowe składniki, które wspierają funkcjonowanie organizmu. Jest doskonałym źródłem białka, co czyni go świetną alternatywą dla mięsa, szczególnie dla osób ograniczających spożycie czerwonego mięsa.

Jednym z najważniejszych składników odżywczych obecnych w halibucie jest witamina B12, kluczowa dla prawidłowej pracy układu nerwowego oraz produkcji czerwonych krwinek. To doskonała opcja dla peskatarian, którzy nie jedzą mięsa, a mogą mieć niedobory tej witaminy.

Kolejnym cennym składnikiem jest witamina D, której niedobory mogą prowadzić do zmęczenia, obniżonego nastroju i osłabionej odporności. Spożywanie halibuta wspomaga zdrowy sen, poprawia koncentrację i zmniejsza ryzyko osteoporozy.

Nie można zapomnieć także o kwasach tłuszczowych omega-3, które poprawiają funkcjonowanie układu krążenia, redukują poziom "złego" cholesterolu LDL i działają przeciwzapalnie. Dzięki tym właściwościom halibut może pomóc w profilaktyce miażdżycy oraz chorób serca.

Halibut to ryba o łagodnym i delikatnym smaku, która doskonale smakuje zarówno z patelni, jak i pieca 123RF/PICSEL

Dlaczego jeszcze warto jeść halibuta? Świetny wybór dla osób na diecie

Poza witaminami i zdrowymi tłuszczami halibut dostarcza także selenu, który wzmacnia odporność i wspiera detoksykację organizmu, chroniąc wątrobę przed toksynami. Już 100 g tej ryby pokrywa 83 proc. dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek.

Osoby dbające o sylwetkę również powinny zwrócić uwagę na halibuta - zawiera stosunkowo mało tłuszczu i jest niskokaloryczny, co czyni go doskonałym wyborem dla osób na diecie redukcyjnej. Z kolei wysoka zawartość potasu wspomaga pracę serca i reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową, co jest szczególnie istotne dla osób aktywnych fizycznie.

Halibut może być też smacznym i zdrowym składnikiem sałatek. Dzięki zawartości zdrowych tłuszczów wspomaga wchłanianie niektórych witamin, takich jak A, D, E i K. Spożywanie tłuszczów w odpowiednich ilościach jest niezwykle ważne, zwłaszcza dla osób intensywnie pracujących umysłowo oraz dla kobiet, ponieważ wspiera prawidłową gospodarkę hormonalną.

Zapachniało smażoną rybką... Martin przygotowuje wyjątkowego dorsza Polsat