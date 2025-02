Jak segregować popularne odpady z łazienki? Polacy wciąż robią ten błąd

Zgodnie z informacjami podanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie, przed wyrzuceniem łazienkowych śmieci powinniśmy podzielić je na odrębne kategorie.

Opakowania po wszelkiego rodzaju aerozolach, dezodorantach czy lakierach do włosów należy umieszczać w kontenerze na metale i tworzywa sztuczne.

Plastikowe butelki po szamponach, odżywkach czy balsamach oraz opakowania po kosmetykach kolorowych lub tuszach do rzęs i tubki po pastach do zębów również powinny trafić do żółtego kontenera. Należy jednak pamiętać, że do dalszego przetworzenia nadają się wyłącznie opakowania z trójkątnym znakiem recyklingu. Pozostałe powinny trafić do czarnego kosza na odpady zmieszane. W przypadku opakowań po kosmetykach obowiązuje jeszcze jedna zasada - opakowania poddawane segregacji powinny być zawsze puste. Opakowania pełne lub zawierające resztki przeterminowanego produktu należy wyrzucić do kosza na odpady zmieszane.

Szklane, opróżnione opakowania po kosmetykach powinny trafić do pojemnika na szkło. Przed wyrzuceniem należy z nich oderwać wieczko lub odkręcić plastikową nakrętkę.

Szklane buteleczki po perfumach także powinny znaleźć się w pojemniku na szkło - mogą tam trafić nawet jeśli posiadają metalowy bądź plastikowy atomizer, którego nie jesteśmy w stanie usunąć.

Stare gąbki kąpielowe, drewniane, papierowe bądź plastikowe patyczki kosmetyczne, a także waciki i płatki do twarzy powinny się znaleźć w odpadach zmieszanych. Do tego samego kontenera wyrzucamy także jednorazowe maszynki do golenia i buteleczki po lakierach i zmywaczach do paznokci.

W odpadach zmieszanych powinny się też znaleźć szczoteczki do zębów - zarówno te tradycyjne i bambusowe jak i końcówki do szczoteczek elektrycznych. Zepsutą szczoteczkę elektryczną powinniśmy natomiast oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gdzie wyrzucać opakowania po środkach czystości i "chemii" z łazienki?

Osobną kategorię stanowią wszelkie łazienkowe opakowania po środkach czystości i chemii domowej. Jeśli są one plastikowe, to należy je wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Tekturowe pudełka, np. po proszku do prania należy wyrzucić do pojemnika na papier, podobnie jak rolki po papierze toaletowym. Przed wyrzuceniem należy je zgnieść.

Takie produkty jak zużyte ręczniki papierowe, stara szczotka do toalety, końcówka od mopa czy małe lusterko łazienkowe powinny wylądować w koszu na odpady zmieszane. Duże lustra należy przekazać bezpośrednio do PSZOK-u - nie należy wyrzucać ich do pojemników przeznaczonych na szkło!

Ekologicznie: Zbieramy-nie wyrzucamy!