Efekt Pigmaliona - ludzie zachowują się w sposób, jakiego od nich oczekujemy. Jest to efekt tzw. samospełniającej się przepowiedni. Oczekując tylko tego, co dobre od drugiej osoby, szanse, że taka się stanie, wzrastają.

Efekt Barnuma - to efekt mówiący o tym, że często ogólnikowo sformułowane opisy trafiają do nas i łatwo się z nimi utożsamiamy, choć nie są szczegółowe. To na tej postawie działa popularność na przykład wróżb i horoskopów.

Efekt Dunninga - Krugera - jest to przecenianie swoich umiejętności i wiedzy. Innymi słowy, często wydaje nam się, że jesteśmy w czymś znacznie lepsi niż w rzeczywistości.

Efekt Zeigarnika - teoria mówiąca o tym, że niezakończone, przerwane w połowie zadania zapamiętujemy lepiej niż te, które doprowadziliśmy do końca. Jest to spowodowane poczuciem niedosytu, co kieruje nasze myśli właśnie w kierunku rzeczy niezakończonych

Efekt Halo - inaczej nazywany efektem aureoli mówi o tym, że na podstawie pierwszego wrażenia "budujemy" całościową opinię o danym człowieku.

Paradoks wyboru - zjawisko mówiące o tym, że im większy mamy wybór, tym trudniej podjąć nam decyzję. Dalsze badania nad tym paradoksem wykazały, że im więcej mamy opcji do wyboru, tym większe prawdopodobieństwo, że dokonamy niewłaściwego wyboru.

Efekt McGurka - zjawisko mówiące o tym, że nasza percepcja zależna jest od tego, co słyszymy. Jeśli obserwując film z osobą wypowiadającą się, ale dźwięk jest niezgodny z ruchem ust osoby z filmu, trudniej jest nam zrozumieć, o czym mówi.

Paradoks Diderota - to zmora wielu kobiet. To zjawisko, gdy po zakupie jakiegoś przedmiotu, mamy ogromną potrzebę dokupienia kolejnych rzeczy, które do tamtego przedmiotu będą pasować. Niestety prowadzi to do wielu zbędnych wydatków i rozwoju konsumpcjonizmu.

Syndrom zanikającej perspektywy - jest to mechanizm podejmowania decyzji krótkoterminowych, najczęściej pod wpływem chwili i emocji. Korzyści z tej decyzji nie będą miały dla nas dobrych skutków w perspektywie długoterminowej.