Skorpion - 2025-04-07 / 2025-04-13

Śmierć, 4 Pucharów, Gwiazda Twoja miłość przechodzić będzie transformację. Karta Śmierci oznacza zakończenie starych wzorców i otwarcie się na nowe doświadczenia. Czwórka Pucharów sugeruje, że możesz czuć się niezaspokojony, ale Gwiazda przynosi nadzieję na lepsze jutro. Nie trać wiary w miłość. Już wkrótce pojawią się nowe możliwości. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu udowodnisz sobie, światu i wszystkim innym dookoła, że możesz wiele jeśli nie wszystko. Trzeba się z tobą liczyć. Jeśli do tej pory miałeś wątpliwości to właśnie, świadomie bądź mniej świadomie, pokazałeś, że nadajesz się do każdego zadania. Teraz jest twój czas. Strzelec i Wodnik również są tego samego zdania. Zdaj się na nich.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall