Bratki to często wybierane przez ogrodników kwiaty. Pięknie prezentują się na rabatach, a także w skrzynkach czy doniczkach na balkonach i tarasach. Kwitną jako jedne z pierwszych, ale niestety w wielu przypadkach tracą swój urok bardzo szybko. Istnieją jednak sposoby, które zapewnią im trwałość nawet do końca lata. Podpowiadamy, w jaki sposób pielęgnować bratki, aby długo kwitły.

Co zrobić, żeby bratki długo kwitły?

Bratki to niewielkie rośliny, które kwitną już wczesną wiosną. Ozdabiają ogród swoimi niewielkimi kwiatami, które złożone są z płatków o przeróżnych kolorach. Są niezwykle odporne na trudne warunki pogodowe i niestraszny im nawet wiosenny przymrozek. Dokładny termin kwitnienia bratków zależny jest od odmiany, jaką mamy w ogrodzie. Niektóre gatunki kwitną bardzo wcześnie — od przedwiośnia do pierwszych dni lata. Z kolei na odmianach późno kwitnących kwiaty mogą pojawiać się nawet przez całe lato do ostatnich dni sierpnia.

Wiele ogrodników zapomina jednak, że nie tylko gatunek bratka determinuje, jak kwitnąć będzie roślina. Wiele zależy również od właściwej pielęgnacji. W przypadku długiego kwitnienia szczególnie ważne są takie aspekty, jak:

stanowisko — bratki będą najlepiej kwitnąć w półcieniu. Nie warto sadzić ich w miejscach słonecznych, ponieważ pełne, palące słońce znacząco skraca czas kwitnienia. Dodatkowo sprawdzą się miejsca pod zadaszeniami, które ochronią delikatne rośliny przed intensywnymi opadami deszczu;

podlewanie — podlewając bratki, warto uważać na ich liście oraz pędy, wodą powinniśmy jedynie zwilżać ich podłoże;

nawożenie — czas kwitnienia ulegnie znacznemu wydłużeniu, kiedy zapewnimy roślinom odpowiednie składniki odżywcze, zabieg należy powtarzać raz 2-3 tygodnie;

pielęgnacja po kwitnieniu — kiedy zauważymy, że kwiaty przekwitną, warto je usunąć, podobnie jak w przypadku surfinii, pozbycie się suchych i starych kwiatów zapewni roślinie energię na wykształcenie nowych;

doniczki — jeśli zdecydujemy się na sadzenie bratków w doniczkach, koniecznie musimy zadbać o właściwy drenaż, który zapobiegnie staniu wody w pojemniku. Tym samym zapewnimy roślinie odpowiednio wilgotną glebę i warunki do obfitego i zdrowego wzrostu.

Nawożenie bratków. Jak i czym je nawozić?

Jeśli chcemy, aby bratki bujnie rosły i obficie kwitły, musimy zapewniać im przez cały sezon zastrzyk składników odżywczych. Mimo że nie mają dużych wymagań glebowych, dodatkowa dawka najpotrzebniejszych substancji pomoże im utrzymać kwiaty nawet przez całe lato.

Nawożenie można rozpocząć już wiosną, a sprawdzą się do tego odżywki stworzone ze składników, które mamy w kuchni. Jednym z najlepszych sposobów jest dodawanie do ziemi fusów po kawie. Wystarczy zmieszać je z wierzchnią warstwą gleby, aby zobaczyć efekty. Innym sposobem jest dodanie ich do wody do podlewania. Wystarczy zmieszać szklankę fusów z kawy z 10 litrami wody, a następnie podlać rośliny.

Fusy z kawy to często niedoceniane źródło składników odżywczych. W ich składzie znajdziemy fosfor, magnez, potas, a także azot. Dzięki temu wspierają rośliny w odpowiednim rozwoju systemu korzeniowego, a także kwitnieniu. Pomagają również w procesie fotosyntezy, a także zdobywaniu energii przez rośliny. Pobudzają je do rozwoju nowych młodych pędów i wzmacniają ich odporność na wahania temperatur czy zmianę poziomu wilgotności wody. Zaletą fusów z kawy jest również to, że mają działanie długotrwałe. Przez to, że stopniowo rozkładają się w glebie, zapewniają roślinom składniki odżywcze przez długi czas. Dodatkowym plusem jest to, że spulchniają glebę, przez co umożliwiają korzeniom roślin lepszy dostęp do składników odżywczych.



Domowe nawozy do bratków. Odżywkę przygotujesz z popularnych składników

Fusy z kawy to niejedyny tani nawóz, który znajdziemy w naszym domu. Okazuje się, że wiele popularnych produktów kryje w sobie wartości, które bratki zdecydowanie docenią i odwdzięczą się za nie pięknymi kwiatami.

Innym popularnym i sprawdzonym sposobem są skórki od bananów. Zawierają w sobie mnóstwo potasu, który konieczny jest do właściwego funkcjonowania roślin kwitnących. Wystarczy pokroić kilka skórek po owocu na mniejsze kawałki, a następnie umieścić w słoiku i zalać wodą. Tak przygotowane zostawiamy na dobę, a następnie odcedzamy. Uzyskany roztwór to cenna odżywka, którą można podlewać bratki raz na 1-2 tygodnie.

Jeśli rośliny w naszym ogrodzie są wrażliwe na choroby grzybowe, dobrym pomysłem będzie przygotowanie nawozu ze świeżych drożdży. Kryją one w sobie witaminy z grupy B, organiczne żelazo oraz cenne aminokwasy. Nie tylko stymulują rośliny do lepszego wzrostu, ale także chronią przed rozwojem niebezpiecznych patogenów. Do przygotowania odżywki potrzebna będzie kostka świeżych drożdży, łyżka cukru oraz 10 litrów ciepłej wody. Wszystkie składniki mieszamy razem do rozpuszczenia i zostawiamy na ok. 15 minut. W ten sposób aktywujemy drożdże. Odżywka po tym czasie będzie gotowa do użycia.

Innym składnikiem bogatym w witaminy z grupy B jest piwo. Okazuje się, że ono również może zasilić bratki w naszym ogrodzie. Zawiera dużo węglowodanów, które zapewnią roślinom mnóstwo energii potrzebnej do kwitnięcia. Dodatkowo obecność drożdży w tym napoju zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe. Piwo wystarczy rozcieńczyć w proporcjach 1:1 z wodą, a następnie je podlać.

