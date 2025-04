Wyciął drzewa na działce i dostał ponad 100 tys. zł kary. Mógł jej uniknąć?

Historię mężczyzny, który wyciął 43 drzewa, bo chciał przywrócić swojej działce rolnicze użytkowanie opisał portal blizblog.pl. Teoretycznie na takie działanie nie potrzebował on zezwolenia, ale wójt postanowił ukarać go mandatem w wysokości aż 107 tys. zł.! Sąd przychylił się do tej decyzji, argumentując, że mężczyzna dokonał wycinki nielegalnie - działka była w towarzystwie zabudowy i był na niej dom z garażem.