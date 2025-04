W 2035 roku to oni przejmą stery. Typuje się ich na przyszłych bogaczy

Jeśli nadal uważacie przedstawicieli Generacji Z za roszczeniowych leniuchów, to ten raport prawdopodobnie sprawi, że zmienicie zdanie. Według szczegółowych prognoz Bank of America to oni w ciągu najbliższych 10 lat staną się najpotężniejszym pokoleniem w historii. Jak to możliwe?