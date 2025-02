Strzelec - 2025-02-24 / 2025-03-02

Rydwan, 9 Pucharów, 5 Denarów Miłość wymaga działania, dlatego też musisz przejąć inicjatywę. W ten sposósb spełnisz marzenia o miłości. Nie wstydź się też prosić o wsparcie. A błądzić to ludzka rzecz. Trzeba umieć się do tego przyznać i właśnie w tym tkwi siła. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie samą pracą żyje człowiek. Dlatego, w tym tygodniu koniecznie, musisz zadbać o swoje życie prywatne. Już twoi przyjaciele, Panna oraz Lew, wiedzą jak wyrwać ciebie z pracy i zadbać o pozytywne wibracje gdzieś na mieście. Daj się zaprosić na spotkanie towarzyskie. To będzie dobre dla ciebie i podreperuje twój psychiczny stan.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall