Strzelec - 2025-03-31 / 2025-04-06

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Staraj się nie zajmować wszystkim na raz. To nie będzie dobre. Takie rozmienianie się właśnie na drobne powoduje, że stoisz w miejscu. Nic nie idzie do przodu. Zwróć uwagę na swój organizm, który wysyła tobie sygnały, że coś dzieje się niedobrego. Może to pora na spotkanie z lekarzem? Bliźniak oraz Baran, w tym tygodniu, będą "ciągać" ciebie na miasto. To nie będzie dobry pomysł.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall