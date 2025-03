Kobiety po 60-tce tak czeszą się na wiosnę. Trendy fryzjerskie, które odejmują lat

Oprac.: Agnieszka Boreczek

Czy wiesz, że to właśnie wiosną wiele kobiet w twoim wieku decyduje się na metamorfozę i odwiedza fryzjera z zamiarem zmiany fryzury? Nic dziwnego, bo wiosna to idealny czas na eksperymenty z modą, które po przeczytaniu naszego poradnika okażą się dla ciebie strzałem w dziesiątkę. A to dlatego, że polecimy ci nie tylko modne cięcia, ale też takie, które odejmują lat i sprawiają, że będąc po 60-stce, nadal możesz czuć się pewnie, lekko i pięknie, jak nastolatka.