Dbanie o łazienkę polega nie tylko na czyszczeniu często używanych powierzchni, ale także na pielęgnacji ich, dzięki której będą przez długi czas ładnie się prezentować. Wybór odpowiednich środków czyszczących, a także technik mycia pozwoli na uzyskanie czystej i ładnej łazienki bez problemu. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę, kiedy mamy wannę stworzoną z akrylu.

Czym czyścić wannę z akrylu?

Akryl to wytrzymały materiał, który często stosowany jest do produkcji wanien. Niestety jego powierzchnia jest stosunkowo delikatna, przez co mycie jej agresywnymi środkami czyszczącymi oraz za pomocą twardych szczotek czy chropowatych gąbek może prowadzić do powstawania nieestetycznych uszkodzeń. Z tego powodu podczas mycia należy zwrócić uwagę na chemię, która skutecznie wyczyści wannę, ale będzie na tyle delikatna, że nie wpłynie negatywnie na jej powierzchnię.

Do mycia akrylu przede wszystkim przydadzą się miękkie szmatki oraz gąbki. Nie toleruje on twardych szczotek oraz gąbek o chropowatej powierzchni. W przypadku środków czyszczących należy unikać tych, które zawierają dużo chloru, środków ściernych czy alkoholu. Nie należy również używać chemii z dodatkiem amoniaku, ponieważ jest to składnik, który jest szczególnie niebezpieczny dla akrylowych powierzchni.

Do czyszczenia wanny akrylowej przydadzą się delikatne środki czyszczące kupione w sklepie. Zawierają one składniki, które skutecznie usuną osady wapienne, plamy z rdzy, tłuszczu, a także przebarwienia. Niektóre z nich wzbogacone są nawet o specjalne substancje konserwujące, dzięki którym możliwe jest utrzymanie czystości na dłużej, a także uniknięcie powstawania osadów.

Jak wyczyścić bardzo brudną wannę akrylową?

Posiadając wannę akrylową, należy pamiętać o regularnym czyszczeniu jej powierzchni. Jako że jest stworzona z materiału, który jest wrażliwy na szorowanie oraz silną chemię, warto często ją przemywać. W ten sposób ograniczymy powstawanie trudnego do usunięcia brudu, kamienia czy przebarwień. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Kiedy mamy do czynienia z bardzo brudną akrylową wanną, konieczna będzie cierpliwość. Usunięcie uporczywych plam oraz kamienia może wymagać siły, której w tym przypadku nie możemy użyć, aby nie zarysować powierzchni. Z tego powodu warto pokryć powierzchnię wanny wybranym przez nas środkiem do czyszczenia, domowym albo kupionym w sklepie i dopiero po 10-20 minutach przejść do szorowania jej za pomocą miękkiej ściereczki albo gąbki.

Podczas czyszczenia wanny akrylowej wyzwaniem mogą być smugi. Z tego powodu warto ją nie tylko porządnie spłukać po czyszczeniu, ale również przetrzeć szmatką na sucho.

Jak usunąć żółte plamy z wanny akrylowej?

Akryl to wytrzymały materiał, ale mogą pojawić się na nim brzydkie przebarwienia. Usunięcie ich stanowi wyzwanie, a wiele osób wybiera do tego profesjonalne środki czyszczące, których cena może zaskoczyć. Na szczęście są domowe sposoby, wykorzystujące tanie i popularne składniki, które są delikatne i nie zniszczą powierzchni wanny, a mogą poradzić sobie z usunięciem przebarwień.

Pierwszym z nich jest ocet. Wystarczy zmieszać go w proporcjach 1:1 z wodą, a następnie pokryć nim plamy na wannie. Ocet znany jest ze swoich właściwości odkażających i wybielających. Ma delikatne działanie i pod warunkiem że nie użyjemy do zmycia go szorstkich szmatek lub szczotek, nie uszkodzi powierzchni wanny.

Podobne działanie ma soda oczyszczona. Wystarczy zmieszać ją z niewielką ilością wody, aby powstała gęsta pasta, a następnie nałożyć na plamy. Po kilku minutach należy delikatnie trzeć ją za pomocą miękkiej ściereczki, a następnie zmyć wodą.

Właściwości rozjaśniające ma również sok z cytryny. Nie trzeba nawet wyciskać owocu, aby go uzyskać. Wystarczy, że przekroimy cytrynę na pół, a następnie potrzemy nią wybrane przez nas części wanny. Po kilku minutach należy spłukać sok ciepłą wodą. Jeśli zabieg nie dał pożądanych przez nas efektów, trzeba będzie go powtórzyć.

W przypadku wanny akrylowej potrzebna będzie cierpliwość. Pokryj ją środkami do czyszczenia i pozostaw na jakiś czas, aby mogły zadziałać 123RF/PICSEL

Jak przywrócić połysk wannie akrylowej?

Powierzchnia akrylu jest gładka i błyszcząca. Jednak w wyniku zbyt rzadkiego czyszczenia albo użycia niewłaściwych materiałów może stać się matowa i porysowana.

Kiedy mamy do czynienia ze zniszczoną wanną, która straciła swój połysk, możliwe, że konieczne będzie przeprowadzenie renowacji. W sklepach znajdziemy gotowe zestawy, które zawierają pastę polerską oraz płynny akryl z utwardzaczem. Przydatny będzie również papier ścierny. Najpierw powinniśmy za jego pomocą wygładzić zarysowaną powierzchnię akrylową, a następnie dopiero pokryć ją pastą polerską i płynnym akrylem.

