SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth) to stan, w którym dochodzi do nadmiernego namnażania się bakterii w jelicie cienkim. W normalnych warunkach większość bakterii bytujących w przewodzie pokarmowym znajduje się w jelicie grubym. Jednak w przypadku SIBO, bakterie kolonizują jelito cienkie, co prowadzi do zaburzeń trawienia i wchłaniania składników odżywczych.