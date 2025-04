Strzelec - 2025-04-07 / 2025-04-13

Głupiec, 8 Buław, 10 Denarów Mogą czekać ciebie, w tym tygodniu, ekscytujące przygody w miłości. Głupiec zachęca do otwartości na nowe doświadczenia i ryzyko ale wszystko z umiarem. Ósemka Buław zaś wskazuje na szybki rozwój relacji. To czas na zabawę ale i na refleksję. Co przyniesie najbliższa przyszłość?

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Dobrze wiesz, co masz robić. Jeśli mocno w to uwierzysz, inni pójdą za twoim przykładem. To nie czas na podcinanie sobie i innym skrzydeł. Pozwól frunąć pomysłom i marzeniom. Bliźniak będzie dla ciebie wsparciem w działaniu, pod warunkiem, że mu na to pozwolisz. Jego wsparcie będzie nieocenione.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall