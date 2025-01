Waga - 2025-01-27 / 2025-02-02

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu poczujesz, że twoje myśli są ostrzejsze niż niejedna brzytwa. A co ze słowami? Te mogą ranić jak miecz. Ale wszystko stanie się jasne i nie trzeba będzie uciekać się do tak drastycznych działań. Twój umysł przejmuje stery i pozwól mu na to. Zobaczysz, że sprawy, które do tej pory były niewykonalne, teraz zupełnie prawie się same załatwią. Będziesz mieć więcej czasu dla przyjaciół. Baran już przebiera nogami czekając na wasze spotkanie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall