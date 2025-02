Waga - 2025-02-10 / 2025-02-16

Wieża, Król Mieczy, 7 Pucharów Coś starego wreszcie ulegnie zakończeniu. Pora zerwać ze starymi schematami. Trochę zamieszania w uczuciach jeszcze nikomu nie zaszkodziło a spowodowało, że partnerzy zaczęli się bardziej starać. Czy tak będzie i u was? O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu w pracy nie będzie się za bardzo układać. Poczujesz zmęczenie, znużenie oraz pojawią się wątpliwości, czy oby jesteś na właściwej ścieżce. Może warto zadbać o wyciszenie czy nawet o wycofanie się z życia towarzyskiego na jakiś czas? Postaraj się o szybkie spotkanie z Rybą. Ona wciąż czeka na twoje wyjaśnienia. Zrób to i miej z głowy coś, co jest nieuniknione.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall