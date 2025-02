Dlaczego faworki mają gumową konsystencję?

Faworki mogą stanowić doskonałą alternatywę dla pączków, zwłaszcza w kontekście karnawału i tłustego czwartku. I choć ich przygotowanie nie jest trudne, to jednak często zdarza się, że ciasto faworków ma nieprzyjemną, gumową konsystencję.

Odpowiednio upieczony chrust powinien charakteryzować się idealną chrupkością i miękkim oraz aksamitnym ciastem. Chcąc uzyskać taki efekt, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na proces smażenia.

Otóż jeśli olej będzie miał zbyt niską temperaturę, zwiększa się ryzyko, że nasze faworki po usmażeniu będą gumowate. Nieodpowiednio rozgrzany tłuszcz przenika do ciasta faworków, przez co stają się one nieprzyjemne w jedzeniu, a tego przecież nie chcemy.

Idealna temperatura tłuszczu do smażenia faworków powinna wynosić 175-180 st. C. Wówczas mamy pewność, że chrust usmaży się równomiernie i zyska idealną konsystencję. Ponadto faworki w takiej temperaturze powinniśmy smażyć przez ok. 30 sekund z każdej strony. Faworki najlepiej smażyć na dobrej jakości smalcu.

Ciasto na faworki powinno być dobrze napowietrzone 123RF/PICSEL

Co zrobić, by faworki były chrupiące i puszyste?

Smażenie faworków w odpowiedniej temperaturze to zaledwie połowa sukcesu. Jeśli chcemy w pełni cieszyć się ich smakiem, aromatem i konsystencją, należy również dołożyć wszelkich starań na etapie wyrabiania ciasta.

Ciasto będzie puszyste, jeśli dobrze je napowietrzymy podczas wyrabiania i rozwałkowywania. Zanim jednak chwycimy za wałek, wyrobione ciasto odłóżmy na ok. 35 minut, by mogło spokojnie "odpocząć".

Przystępując do etapu rozwałkowywania ciasta, pamiętajmy, by zachowało ono 2 mm grubości, dzięki czemu faworki usmażą się ekspresowo i nie nasiąkną tłuszczem. Wkładając ciasto do rozgrzanego tłuszczu, nie aplikujmy faworków w nadmiarze, bowiem obniży to temperaturę, przez co mogą smażyć się nierównomiernie.

Po usmażeniu przełóżmy faworki na talerz wyścielony ręcznikiem papierowym, który wchłonie nadmiar tłuszczu.

