Herbata oolung, zwana także ulung, herbatą niebieską, szmaragdową, a nawet smoczą, to unikalny napar. Do jego wytworzenia zbiera się pąki i kwiaty wiecznie zielonej rośliny Camellia sinensis . Kluczowy dla uzyskania pełnego smaku niebieskiej herbaty jest proces suszenia, wytrząsania i fermentacji, ale zatrzymanej w połowie. Dlatego ten rodzaj napoju określany jest jako herbata półfermentowana. Wyjątkowy jest także fakt, że liście smoczej herbaty mogą dojrzewać nawet pół wieku, przez co aromat i głęboki smak odróżniają ją od herbat czarnych czy zielonych. W Chinach niebieską herbatą raczą się kobiety, które chcą zachować młody wygląd skóry, a także wszyscy, którym zależy na pozytywnym wpływie na zdrowie żołądka i jelit oraz zachowaniu szczupłej sylwetki.

Najważniejszymi składnikami aktywnymi są polifenole , głównie katechiny, z których w procesie fermentacji powstają teaflawiny i tearubiginy. Są to jedne z najsilniejszych przeciwutleniaczy, a te są podstawą do zachowania młodzieńczego wyglądu, ale także pozostawania młodym "w środku". Oprócz tego wykazano, że herbata oolong pita trzy razy dziennie zmniejsza ilość wyprysków na twarzy oraz leczy zmiany skórne wywołane alergiami i atopowe zapalenie skóry.

Oprócz tego warto wspomnieć, że n iebieska herbata działa też przeciwpróchniczo: hamuje wzrost bakterii próchnicotwórczych, obniża możliwość przylegania bakterii do powierzchni zębów, zawiera fluor regulujący procesy remineralizacji szkliwa. Dodatkowo spożywana regularnie (1-2 filiżanki herbaty parzone w wodzie o temp. 90-95 stopni C) będzie strażnikiem szczupłej sylwetki, wykazując działanie przyspieszające metabolizm i rozkład tłuszczów.

Choć na ogół smoczy napar jest dobrze tolerowany przez większość osób, niektórzy nie powinni włączać go do swojej diety. Są to kobiety w ciąży, dzieci, oraz wszyscy ci, którzy są nadwrażliwi na wysokie stężenie kofeiny i teiny. Susz oolong dostępny jest w sklepach stacjonarnych i internetowych, a ceny wahają się od kilku do nawet 60 zł na opakowanie. Jeśli zdecydujemy się na zakup suszu, a nie wersję w torebkach, możemy parzyć tę samą porcję do trzech razy, za każdym razem wydłużając czas parzenia o ok. pół minuty. Aby uzyskać prozdrowotny napój, wystarczy jedna łyżeczka oolong na filiżankę wody.