Cięcie hortensji jest uzasadnione z wielu względów - estetycznych, praktycznych i zdrowotnych. Po pierwsze pozwala formować roślinę i zachęcić ją do rozwijania liści oraz kwiatów. Po drugie służy kontrolowaniu jej wzrostu, który nierzadko bywa zbyt wybujały. Wreszcie zapewnia czystość i higienę, poprzez usuwanie brzydkich, starych pędów.

Zakończenie zabiegu - po przycięciu warto zastosować nawóz bogaty w azot, co pobudzi krzew do wzrostu.

Uwaga! Do cięcia wykorzystuj wyłącznie dobrze naostrzone, zdezynfekowane narzędzia , takie jak sekator.

Optymalny termin na cięcie hortensji bukietowej to koniec zimy i początek wiosny, czyli okres od marca do początku kwietnia . Nie należy przycinać rośliny zbyt wcześnie, gdy istnieje ryzyko przymrozków, ponieważ niskie temperatury mogą uszkodzić świeżo przycięte pędy. Zbyt późne cięcie może z kolei wpłynąć na osłabienie kwitnienia, dlatego warto wykonać zabieg w momencie, gdy temperatury są stabilne , a roślina nie zaczęła jeszcze intensywnie rosnąć.

Cięcie hortensji bukietowej powinno być zdecydowane, ale dostosowane do wieku i stanu rośliny. W pierwszym roku po posadzeniu przycinamy pędy na wysokości 15 cm nad ziemią, aby pobudzić krzewienie. Starsze hortensje przycina się wyżej, na poziomie 20-30 cm, pozostawiając kilka par zdrowych pąków.

Starsze, zaniedbane hortensje - można wykonać cięcie odmładzające, skracając krzew do 15 cm nad ziemią.

Warto pamiętać, że hortensja bukietowa kwitnie na pędach tegorocznych, więc nie trzeba obawiać się radykalnego cięcia. Co roku warto przycinać krzew, aby pobudzić go do wytwarzania nowych, mocnych pędów i obfitych kwiatów.