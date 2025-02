Zupa na maślance to staropolska zupa o nazwie biała polewka. Znana jest również pod nazwą poliwka lub polywka. Danie to jeszcze 60 lat temu regularnie pojawiało się na polskich stołach. Stanowiła ważny element diety, szczególnie w domach ludzi ubogich. Wynika to z faktu, że jest ona prosta, tania, a przy tym niesamowicie pożywna.