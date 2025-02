Rusz się po kolacji! Dlaczego warto iść na spacer przed snem?

Zamiast po posiłku zalegać na kanapie, warto zrobić coś, co naprawdę cię ożywi. Krótki, 15-minutowy spacer po kolacji nie tylko wspomoże trawienie, ale także poprawi samopoczucie i przygotuje do lepszego snu. To prosta zmiana, która może przynieść ogromne korzyści dla zdrowia – zarówno ciała, jak i umysłu.