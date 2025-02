Waga - 2025-02-17 / 2025-02-23

9 Pucharów, Kochankowie, Siła Czekają ciebie ważne wybory w miłości. To ten moment, w którym musisz podjąć decyzję. Masz w sobie wewnętrzną moc i odwagę, by być sobą w relacjach. To czas na pełne otwarcie serca na miłość, która cię uszczęśliwi.