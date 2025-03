Waga - 2025-03-03 / 2025-03-09

Eremita, 4 Pucharów, Rycerz Pucharów Twoja energia i entuzjazm mogą przyciągnąć nową osobę do twojego życia. Nie bój się ryzykować i daj szansę nowemu związkowi. Może okazać się on niezwykle inspirujący. Czas na zmiany.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu dobrze będzie dla ciebie, jak zaczniesz skupiać się na sprawach swojego wyglądu zewnętrznego. Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Zacznij się na jej przyjście przygotowywać. Wizyta u kosmetyczki czy nawet domowe spa zdziałać mogą prawdziwe cuda. Poprawią twoje samopoczucie. Wykonywane w doborowym towarzystwie będą jeszcze lepsze. Strzelec oraz Ryba to właśnie to odpowiednie towarzystwo dla ciebie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall