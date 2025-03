Waga - 2025-03-24 / 2025-03-30

Sprawiedliwość, As Pucharów, 7 Mieczy Musisz złapać balans w twojej relacji inaczej wpaść możesz w kłopoty. Jeśli jesteś singlem, czeka na ciebie nowa miłość ale pamiętaj, że zaufanie do nowo poznanych osób, powinno być ograniczone. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? Najważniejsze, to mieć nad sobą kontrolę. Nie tylko nad emocjami ale i nad tym, by nie wydawać zbędnie na rzeczy, bez których możesz się zwyczajnie obejść. Na szczęście pojawi się u ciebie, moment refleksj,i dzięki spojrzeniu Panny. To pomoże tobie spojrzeć na pewne sprawy z zupełnie innej perspektywy. Pamiętaj również o regenracji organizmu.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall