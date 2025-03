Kafalonia to jednak nie tylko góry. Wyspa słynie z jednych z najpiękniejszych plaż , urokliwych miasteczek, ale także wielu opustoszałych wiosek, których pochłonięte zieloną roślinnością ruiny robią niemałe wrażenie. Stanowią one echo minionych lat i świadectwo burzliwej historii wyspy.

Kefalonia to raj dla miłośników plażowania. Wybrzeże wyspy zachwyca różnorodnością - od długich, piaszczystych plaż po ukryte wśród klifów zatoczki. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc jest plaża Myrtos , położona u stóp gór Agia Dynati i Kalon Oros. Pokryta białymi marmurowymi otoczakami, które nadają wodzie intensywnie turkusowy odcień, uznawana jest za jedną z najpiękniejszych plaż w całej Grecji. Prowadzi do niej stroma, kręta droga, a dla turystów dostępny jest parking oraz autobus kursujący z pobliskiego miasteczka Agia Efimia.

Innym wyjątkowym miejscem jest plaża Petani , często porównywana do Myrtos ze względu na podobną kolorystykę wody i otoczenie wysokich klifów. Warto również odwiedzić plażę Xi, której piasek ma charakterystyczny rdzawy odcień, a woda jest tu wyjątkowo płytka, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi. Kolejną perełką jest plaża Fteri , oddalona od utartych ścieżek turystycznych. Tam w otoczeniu niezwykłej scenerii i krystalicznie czystej wody wypoczniemy w zupełnym spokoju.

Oprócz plaż jednymi z najciekawszych atrakcji Kefalonii są jej jaskinie. Jaskinia Melissani to prawdziwy cud natury - wewnątrz niej znajdziemy niezwykłe jezioro, którego woda jest mieszanką słonej wody morskiej i słodkiej wody gruntowej. Co ciekawe, woda przepływa przez wyspę podziemnymi kanałami, by po dwóch tygodniach trafić do morza. Najpiękniejszy widok w jaskini można podziwiać w południe, gdy słońce oświetla wnętrze przez otwarty dach, nadając wodzie niezwykły odcień błękitu.