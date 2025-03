Waga - 2025-03-31 / 2025-04-06

Kochankowie, Sprawiedliwość, Równowaga Twoja relacja wymaga dopieszczenia. Nie możesz ciągle stawiać na swoim. Znajdź równowagę w miłości a zaczniesz się nią cieszyć. Nie możesz zmarnować potencjału, jaki drzemie w tej relacji. Lepsza się prędko nie znajdzie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? Spieszyć się nie warto. To niczemu dobremu służyć nie będzie. Pod koniec tygodnia, za sprawą działań Lwa oraz Skorpiona, pojawią się w twoim życiu zmiany, które poprawią jakość twego życia zdecydowanie na lepsze. W końcu będziesz mógł spełnić swoje marzenia. To będzie naprawdę niesamowity tydzień dla ciebie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall