Waga - 2025-04-07 / 2025-04-13

Rydwan, As Pucharów, Królowa Mieczy Wagi będą mieć szansę na dynamiczny rozwój miłości. Rydwan wskazuje na postęp i determinację w relacjach. Pojawią się nowe emocje, nad któymi trzeba będzie zapanować. Królowa Mieczy zachęca do podejmowania decyzji i sercem i rozumem. Czas, aby wyrazić swoje pragnienia i podążać za tym, co naprawdę ważne. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? Pamiętaj, że nie wszystko to, co jest podejrzane przez ciebie, jest takie w rzeczywistości. Od takiej podejrzliwości można naprawdę zwariować, bądź zatem ostrożny i nie bierz wszystkiego do siebie. Ufaj faktom i własnemu rozumowi. Pozwól sobie też na rozmowę z Rakiem.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall