Placki z brokułów cechują się bogatą konsystencją, delikatną chrupkością i wyrazistym smakiem. Recepturę docenią nie tylko jarosze! Złocista skórka i miękki środek sprawiają, że każdy kęs to harmonijne połączenie tekstur — od talerza trudno się oderwać.

Oto danie, które stanowi interesującą alternatywę dla dobrze znanych placków ziemniaczanych. W grę wchodzą nie tylko walory smakowe, ale również zdrowotne. Placki z brokułów charakteryzują się niższą zawartością węglowodanów . Zielone różyczki w porównaniu do ziemniaków mają mniejszą ilość skrobi, co czyni placki lżejszymi i bardziej dietetycznymi. W tym miejscu warto dodać, że można przyrządzić je w wersji zarówno smażonej, jak i pieczonej — bez dodatku oleju.

Dodatkowo brokuły to doskonałe źródło witamin C oraz K, kwasu foliowego oraz błonnika, co wpływa korzystnie na układ odpornościowy i trawienie.