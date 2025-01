Wodnik - 2025-01-13 / 2025-01-19

Gwiazda, 3 Pucharów, Król Mieczy Dzięki swojej inteligencji emocjonalnej uda się tobie zbudować silne i głębokie połączenie między tobą właśnie a twoją drugą połową. Ciesz się chwilami spędzonymi u boku swojej prawdziwej miłości, bo tylko ona daje przecież szczęście, którego tak bardzo pragniesz. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? Poczujesz się zmęczony czymś, co od dłuższego czasu nie daje tobie spokoju. Najgorsze, że wciąż nie masz pomysłu na rozwiązanie tej sprawy. Może, zamiast z tym walczyć, wykonaj krok w tył i tam poszukaj rozwiązania. Może zwyczajnie coś zostało przeoczone. Zasięgnij rady Lwa. On zna temat i może przyczyni się do jego rozwiązania. Czasami warto też pozwolić sprawom toczyć się ich własnym rytmem. Może to przyniesie rozwiazanie, którego tak bardzo oczekujesz.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall