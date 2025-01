Wodnik - 2025-01-20 / 2025-01-26

Gwiazda, As Mieczy, 7 Pucharów Czas na spełnienie marzeń właśnie się rozpoczął. Jesteś pod swoją szczęśliwą gwiazdą a tylko pod nią marzenia się spełniają. Teraz zastanów się czego chcesz od swojego związku i zacznij po to sięgać. Będziesz wreszcie spełniony. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu będziesz bardziej wrażliwy i pełen melancholii niż zazwyczaj. Łatwo będzie ciebie czymś urazić. Zaufaj swojej intuicji i nie bierz do siebie tego, co o tobie mówią inni. To przecież nieprawda i dobrze o tym wiesz. Dlatego podchodź do tych wszelkich rewelacji z dystansem. Pamiętaj, jak właśnie dystansu uczył ciebie Lew. Pora odrobić pracę domową. Nie szukaj okazji zakupowych. Więcej stracisz niż zyskasz.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall