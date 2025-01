Wodnik - 2025-01-27 / 2025-02-02

Gwiazda, 6 Mieczy, 2 Puchary Nadszedł czas, by podążać za swoimi marzeniami w miłości. Szukaj harmonii z partnerem i bądź otwarty na nowe możliwości. Twoje marzenia mogą się spełnić ale wszystko to, zależy tylko od ciebie.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie tydzień, w którym zajmować ciebie będą sprawy rodzinne. Pojawi się kilka rodzinnych konfliktów, którymi trzeba się będzie zająć. Panna będzie tobie miała wiele za złe a Bliźniak nie odpuści i będzie chciał rozmowy, która do łatwych i lekkich należeć nie będzie. Na szczęście znajdzie się ktoś, kto posłuży dobrą radą. Warto z tego skorzystać. Wieczorami zadbaj o swoje własne zdrowie i organizm. Nie zapominaj o odpoczynku i odpowiedniej diecie. Staraj się wieczorami nie podjadać.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall