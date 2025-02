Wodnik - 2025-02-24 / 2025-03-02

Głupiec, 7 Pucharów, Królowa Mieczy Śmiało możesz, w tym tygodniu, otworzyć się na nowe doświadczenia miłosne. Pora znaleźć sobie kogoś, kto dzielił będzie z tobą i smutki i radości. Pamiętaj, że bycie szczerym to podstawa! Zwłaszcza w stosunku do siebie samego. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? Czeka ciebie dobry tydzień. Uporasz się z trudnymi zadaniami. Znajdziesz czas na swoje pasje i hobby zwłaszcza uprawiane razem z Lwem i Rybą. Otrzymasz też pochwały od szefostwa, co zachęci ciebie do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Pod koniec tygodnia rozpoczniesz nowy projekt. Zadbaj o odpowiedni zespół współpracowników.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall