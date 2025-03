Wodnik - 2025-03-03 / 2025-03-09

As Mieczy, 9 Pucharów, Księżyc Komunikacja powinna być kluczem do sukcesu. Uda ci się rozwiązać nieporozumienia, jakie są między wami od dłuższego czasu. To będzie dobre. Wreszcie znajdziesz to, czego szukasz. Zaufaj intuicji. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu, towarzyszyć tobie będą bardzo różne emocje. Od radości po smutek. Ale, jak się okaże, bedą tobie bardzo potrzebne w codziennym funkcjonowaniu. Nie zaniedbuj swoich bliskich, zwłaszcza Skorpiona oraz Wagi. Nie wybaczą ci, jeśli nie znajdziesz dla nich czasu pod koniec tygodnia. Twoja w tym głowa, by wszystko było w należytym porządku. Uważaj również na swoje zdrowie. To czas wzmożonych infekcji.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall