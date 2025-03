Wodnik - 2025-03-24 / 2025-03-30

Gwiazda, 5 Mieczy, Równowaga Pojawić się mogą konflikty i nieporozumienia. Mimo to, zachować musisz spokó i równowagę. Żyj nadzieją na lepsze jutro, bo przecież nic co złe, nie trwa wiecznie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? Analizowanie przeszłości a wraz z nią nostalgia, dadzą ci się we znaki. Spowolni to twoje działania oraz starania. Pamiętaj, że to, co było, zostało wspomnieniem i nie masz już na to żadnego wpływu. Za to masz wpływ na to co tu i teraz. Tym musisz się zająć. Jeśli coś wymaga poprawy, zmiany - zrób to. Ku dobru swojemu i innych, zwłaszcza bliskich, czy tej osoby najważniejszej dla ciebie, twojego Byka.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall