Bliźnięta - 2025-02-17 / 2025-02-23

Księżyc Bądź kreatywny i dobrze wykorzystaj swoje talenty oraz umiejętności. To czas, by wziąć sprawy w swoje ręce i działać z pełną wiarą we własne siły. Teraz masz ogromny potencjał, by osiągnąć swoje cele. W tym tygodniu, drogi Bliźniaku, powraca jako przesłanie, karta Sądu Bożego. Sąd Boży przychodzi z przypomnieniem, że każda decyzja, którą podejmujesz, ma swoje odbicie w duchowym porządku świata i rzeczy. Przesłanie tej karty mówi o wyzwaniu stawienia czoła konsekwencjom swoich działań i wyborów. Czas na rozliczenie z przeszłością, na uwolnienie się od poczucia winy i na przyjęcie odpowiedzialności. Sprawiedliwość jest nieunikniona, ale także pełna miłosierdzia. Nie masz się czego obawiać. Czas na oczyszczenie i uzdrowienie. Tylko tak, zrozumiesz, jakie zmiany są potrzebne, by przywrócić równowagę do twojego życia. Wiedz, że każdy wybór prowadzi do ostatecznego rozrachunku.





Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall.