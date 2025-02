Na doznania kulinarne wpływają nie tylko dobrze skomponowane składniki sałatki, ale i odpowiednio dopasowany sos . Całość tworzy prawdziwą ucztę dla podniebienia. Czas zakasać rękawy i przygotować sałatkę mimoza. Do dzieła.

Do przygotowania sałatki mimoza potrzebujemy:

Marchewki i ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy do momentu, aż zrobią się miękkie. Następnie kroimy je w drobną kostkę. Jajka gotujemy na twardo, obieramy ze skorupek i delikatnie oddzielamy białko od żółtek .

Żółtka przekładamy do miseczki i rozgniatamy widelcem, natomiast białka siekamy na drobną kostkę. Cebulę siekamy w drobną kostkę i sparzamy ją we wrzątku, by straciła nieco na ostrości.