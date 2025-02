Sałata , choć bardzo neutralna w smaku, jest sprzymierzeńcem każdego, kto planuje zrzucić kilka kilogramów. Zawiera znikomą ilość kalorii, a dostarcza wielu niezbędnych witamin: A, B1, B2, B3 (PP), B6, C, E, K, a także całe bogactwo składników mineralnych: magnez, żelazo, potas, mangan, wapń, fosfor, sód, siarka, krzem. To dlatego jest jednym z najczęściej kupowanych warzyw. Można z niej przygotować dodatek do obiadu albo samodzielne danie: w towarzystwie źródła białka, innych warzyw oraz makaronu świetnie nasyci, a przy tym nie spowoduje uczucia ciężkości w żołądku.

Sałatowy tonik pokochają panie z cerą naczynkową, podrażnioną i bardzo wrażliwą. Pół główki zielonej sałaty wystarczy zalać wodą, tak, aby była całkowicie przykryta. Zagotować i na niewielkim ogniu gotować jeszcze przez około 45 minut. Ostudzony wywar przelać do słoiczka i dodać łyżkę 40 proc. wysokoprocentowego trunku (w celu konserwacji toniku). Stosować do przemywania twarzy dwa, a nawet trzy razy dziennie. Efekty w postaci uspokojonej, nawilżonej skóry zobaczysz od razu. Tonik najlepiej przechowuj w lodówce lub innym chłodnym miejscu.

To doskonały sposób na ulgę i szybsze wygojenie skóry z oparzeniami słonecznymi.

By przygotować sałatowy eliksir należy liście sałaty włożyć do garnka i zalać wodą tak by były całkowicie przykryte. Następnie trzeba gotować wszystko pod przykryciem maksymalnie 5-10 minut. Ostudzić i przecedzić. Przed zastosowaniem na podrażnioną skórę najlepiej dodatkowo schłodzić eliksir w lodówce i zimny wykorzystać do okładów na oparzenia. Eliksir można nałożyć na wacik i oklepywać nim skórę lub położyć w formie kompresu na kilkanaście minut. Ulga gwarantowana!