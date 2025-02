Byk - 2025-02-17 / 2025-02-23

Królowa Mieczy W tym tygodniu postaw na konieczność zachowania chłodnej głowy i logicznego podejścia do problemów. Bądź ostrożny w podejmowaniu decyzji i nie daj się zaślepić emocjom. Twoja inteligencja i zdolność analitycznego myślenia pomogą ci rozwiązać trudne sytuacje.

W tym tygodniu, drogi Byku, powraca jako przesłanie, karta Sądu Bożego. Sąd Boży przychodzi z przypomnieniem, że każda decyzja, którą podejmujesz, ma swoje odbicie w duchowym porządku świata i rzeczy. Przesłanie tej karty mówi o wyzwaniu stawienia czoła konsekwencjom swoich działań i wyborów. Czas na rozliczenie z przeszłością, na uwolnienie się od poczucia winy i na przyjęcie odpowiedzialności. Sprawiedliwość jest nieunikniona, ale także pełna miłosierdzia. Nie masz się czego obawiać. Czas na oczyszczenie i uzdrowienie. Tylko tak, zrozumiesz, jakie zmiany są potrzebne, by przywrócić równowagę do twojego życia. Wiedz, że każdy wybór prowadzi do ostatecznego rozrachunku.





Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall.