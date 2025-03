Koziorożec - 2025-03-31 / 2025-04-06

Eremita To będzie tydzień introspekcji i szukania odpowiedzi w sobie i w ciszy i spokoju. Wskazówki nie przyjdą z zewnątrz, ale z twojego właśnie wnętrza. Odetnij się od zgiełku i skoncentruj na własnym rozwoju. Samotność pomoże ci odnaleźć drogę do wewnętrznej mądrości.

W tym tygodniu, drogi Koziorożcu, powraca jako przesłanie, karta 7 Mieczy. Karta 7 Mieczy niesie przesłanie pełne złożoności na płaszczyźnie psychologicznej, filozoficznej a także społecznej. W tym tygodniu dylemat na temat tego, co prawdziwe a co iluzoryczne nie będzie ciebie opuszczał. Łatwo zatem będzie przekształcić rzeczywistość dla swoich własnych korzyści. Przesłanie tej karty to również dla ciebie ostrzeżenie przed kłamstwem i manipulacją, które mogą spotkać ciebie w zasadzie na każdym kroku co prowadzić może do wewnętrznego rozdarcia. Musisz na siebie uważać. W kontaktach międzyludzkich, brak uczciwości od osób, które ciebie otaczają, oznaczać może utracenie do nich zaufania a tym samym zrezygnowanie z dalszych relacji. Gdy znajdziesz się w trudnej, życiowej sytuacji, może być tak, że liczył będziesz tylko na samego siebie.





Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall.