Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W nocy z wtorku na środę na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach ok. -1 st. C na północnym zachodzie i w kotlinach sudeckich, ok. 3 st. C w centralnej Polsce, do 7 st. C na południowym wschodzie kraju.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane; więcej chmur na wybrzeżu i w górach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 st. C do 17 st. C. Najniższe wartości nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 6 st. C do 11 st. C.

W środę i we czwartek na krańcach południowych i na południowym wschodzie Polski mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W czwartek termometry wskażą od 13 st. C do 18 st. C.

W piątek do Polski zacznie docierać chłodny front atmosferyczny, a wraz z nim zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Prognozuje się temperaturę maksymalną od ok. 10 st. C na północy do 18 st. C na południu Polski - informują eksperci z IMGW.

W weekend załamanie pogody

W sobotę przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, na północy i w rejonach podgórskich również samego śniegu. "W nocy na północy i północnym wschodzie temperatura spadnie do -3 st. C, może być ślisko"- ostrzega IMGW. W dzień temperatura maksymalna od ok. 4 "kresek" na północy do 10 st. C na południowym zachodzie Polski.

W niedzielę należy spodziewać się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy niemal w całym kraju temperatura spadnie poniżej 0 st. C, a w rejonach podgórskich będzie nawet 8 "kresek" na minusie. Temperatura maksymalna w dzień od 2 st. C do 6 st. C, w rejonach podgórskich ok. 0°C.

"Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na Wybrzeżu początkowo dość silny i silny, w porywach do 80 km/h, północny i północno-zachodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne"- wskazuje IMGW.

