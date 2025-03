Lew - 2025-03-03 / 2025-03-09

To będzie tydzień pełen możliwości i twórczego potencjału. Karta Maga pokazuje, że masz wszystkie narzędzia, by osiągnąć sukces. Twoje umiejętności, wiedza i energia będą w pełnej gotowości. To czas, by zrealizować plany i marzenia. W tym tygodniu, drogi Lwie, powraca jako przesłanie, karta 5 Buław. Tydzień pod wpływem 5 Buław przynosi energię rywalizacji i napięć, które mogą wyjść na pierwszy plan. Miej się na baczności. Mogą pojawić się trudności w porozumieniu się z innymi, konflikty i różnice zdań, które będą wymagały twojej uwagi i zaangażowania. Daj z siebie jak najwięcej. To czas, by stawić czoła wyzwaniom, nie rezygnując z walki o swoje cele. Zamiast unikać konfrontacji, postaraj się wszelkie wyzwania rozwiązywać z otwartym umysłem i elastycznością. Czasami, zamiast walczyć, lepiej jest znaleźć kompromis. Pamiętaj, że każdy konflikt to okazja do wzrostu, zarówno wewnętrznego, jak i w relacjach z innymi. Staraj się wyjść z sytuacji silniejszy, ucząc się z doświadczeń.