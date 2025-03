Skorpion - 2025-03-03 / 2025-03-09

Śmierć To będzie tydzień pełen transformacji i końca pewnego etapu w twoim życiu. Może to być trudne, ale również otwierające nowe możliwości. To czas na pożegnanie się z przeszłością, by zrobić miejsce na nową przyszłość. Zmiany, przyniosą ci ostatecznie uwolnienie i nową energię.