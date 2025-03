8 karo. Aura tego tygodnia zainspiruje Cię do rozmów o ważnych sprawach. W pracy możesz być zaskoczony decyzją szefa, ale nic nie możesz z tym zrobić. Zajęte Barany powinny dać partnerowi więcej czasu, aby przyjął on ich zasady. Wolne zaś mogą liczyć na zaskakujące znajomości, które będą miały ciąg dalszy. W weekend nie zapomnij odezwać się do kogoś, kto wiele dla Ciebie znaczy.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell